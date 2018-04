In Armenien gehen die Proteste gegen Ministerpräsident Sargsjan weiter.

Mehrere tausend Menschen zogen ins Zentrum der Hauptstadt Eriwan. Dort hielt die Polizei die Straße am Parlament abgeriegelt. Die Demonstrationen gegen Sargsjan dauern seit elf Tagen an. Gestern hatte es zahlreiche Festnahmen gegeben. Heute beteiligten sich laut Korrespondentenberichten auch Soldaten in Uniform an den Protesten. Das Verteidigungsministerium verurteilte das und kündigte harsche Strafmaßnahmen an.



Sargsjan war Präsident Armeniens, bevor das Parlament ihn vergangene Woche zum Regierungschef wählte. Dieses Amt ist seit einer Verfassungsreform mit mehr Macht ausgestattet.

