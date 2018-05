Der neue armenische Regierungschef Paschinjan hat den Polizei- und Geheimdienstchef seines Landes entlassen.

Zur Begründung gab er in einem Schreiben an, dass der Kampf gegen die Korruption forciert werden müsse. Dies war eines seiner Versprechen, als der Politiker noch in der Opposition war. Das Parlament in Eriwan hatte Paschinjan am Dienstag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.

