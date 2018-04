Armeniens Ministerpräsident Sargsjan tritt zurück.

Das ließ er nach tagelangen Massenprotesten gegen ihn über seine offizielle Webseite mitteilen. Auf den Straßen der Hauptstadt Eriwan wurde der Rücktritt gefeiert. Die Proteste richteten sich gegen Sargsjans Wechsel vom Amt des Staatspräsidenten in das des Regierungschefs.



Begleitet wurde dieser von einer Änderung des Regierungssystems, der die Vollmachten des Regierungschefs ausweitete und die des Staatspräsidenten reduzierte. Gegner argumentierten, die Änderung mache Sargsjan de facto zum Herrscher auf Lebenszeit. Den Protesten schlossen sich zuletzt auch Soldaten an. In seiner Rücktrittserklärung gibt der 63-Jährige zu, einen Fehler begangen zu haben.



Sargsjan versuchte bei einem Treffen am Sonntag noch, Protestführer Paschinian zum Einlenken zu bewegen. Nachdem dieser aber deutlich gemacht hatte, dass nur der Rücktritt des Regierungschefs ihn und die Demonstranten zufriedenstellen würde, war Paschinian festgenommen worden. Vereinzelt kam es zu Straßenschlachten. Neben Paschinian wurden Hunderte weitere Demonstranten festgenommen.

