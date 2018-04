Nach wochenlangen Massenprotesten hat Armeniens Regierungspartei ihren Verzicht auf die Nachfolge des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Sargsjan erklärt.

Ein Sprecher der Republikanischen Partei erklärte in Eriwan, man werde bei der Abstimmung im Parlament am Dienstag keinen eigenen Kandidaten aufstellen. Damit solle eine Verschärfung der Spannungen verhindert werden. Die Republikaner stellen die Mehrheit im Parlament. Einziger Bewerber für das Amt des Regierungschefs ist bisher Oppositionsführer Paschinjan. Er hatte in den vergangenen Wochen Massenproteste gegen Korruption und Vetternwirtschaft organisiert und damit den Rücktritt Sargsjans erreicht. Paschinjan will nach der Amtsübernahme Neuwahlen ausrufen.

