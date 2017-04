Der jüngste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung ist aus Sicht des Sozialforschers Butterwegge verharmlosend.

Die große Koalition nehme die Finanznöte vieler Familien nicht ernst, schrieb der Politologe in einem Beitrag für die "Frankfurter Rundschau". Wenn es in dem Report heiße, dass nur wenige Kinder in Deutschland unter erheblichen materiellen Entbehrungen leiden würden, gehe das an der Realität vorbei. Die Koalition habe zwar den Regelbedarf der Bezieher von Arbeitslosengeld II sowie von Schulkindern und Jugendlichen im Hartz-IV-Bezug zum Jahresanfang leicht erhöht. Kinder unter sechs Jahren gingen dabei aber leer aus. Auch auf die wachsende Altersarmut habe die Regierung keine Antwort, meinte Butterwegge.