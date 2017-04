Die Überschriften ähneln sich fast bis aufs Wort. Im März 2013 erschien der letzte Armuts- und Reichtumsbericht. Damals noch unter der Federführung der schwarz-gelben Bundesregierung.

"Bundesregierung entschärft Armutsbericht – Passage über Belastungen für Reiche gestrichen", titelte die FAZ, die nun nicht bekannt ist für großen Sozialpopulismus. "Sämtliche Zähne gezogen", so das Fazit der "Süddeutschen Zeitung".

Und heute im Jahr 2017 das gleiche Bild: Der Bericht sei zensiert und geschönt, schreibt zum Beispiel Christoph Butterwegge bei "Zeit Online". Und das ist nur eine Überschrift von vielen mit dem gleichen Tenor.

Es scheint also ein Muster, kein Einzelfall zu sein. Ob es nun eine schwarz-gelbe oder schwarz-rote Regierung ist.

Aber warum die Angst vor Information? Die SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles sagte über den Armuts- und Reichtumsbericht, dass er ein wichtiger Fakten-Check sei. Und er zeigt - aus sozialdemokratischer Sicht – durchaus Widersprüchliches. So hat der Mindestlohn das Auseinanderdriften der Löhne zwar gedämpft, aber nicht umgekehrt. In ganzen Branchen wie Transport oder Einzelhandel stagniert er völlig. Das dürfte die Sozialdemokratin Nahles schmerzen.

Interessant ist, dass der Bericht der Bundesregierung erstmals auch die Situation der Reichen im Land beleuchtet. Über sie wisse man so gut wie nichts, musste Sozialministerin Nahles einräumen. Wohingegen über die Gruppe der Transferleistungsempfänger fast alles bekannt ist.

Auch das ist eine Form der Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Sie betrifft Information und Wissen.

Und wenn dann noch Sätze wie der nach dem Zusammenhang zwischen hohem Einkommen und hohem politischen Einfluss nach einer "Überarbeitung" nicht mehr auftauchen, stellt sich schnell die Frage, ob diese Fakten zu unliebsam waren.

Dies ist gefährlich, weil sie das Misstrauen in den Staat nähren kann, dass manche Gruppen so und so schon hegen.

Gutes Wachstum in Deutschland, aber nicht immer gerecht

Parallel zum Armuts- und Reichtumsbericht wurde heute das Frühjahrsgutachten der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute vorgestellt. Ihr Fazit: Das Wachstum in Deutschland ist gut, aber nicht immer gerecht. Geringe und mittlere Einkommen müssten entlastet werden.

Interessant ist, dass es zwischen dem Armutsbericht und dem Frühjahrsgutachten eine Parallele gibt:

Beide weisen auf die Bedeutung von Bildung hin. Hier müsse mehr investiert werden, fordern die die Wirtschaftsforscher.

Der Armuts- und Reichtumsbericht blickt nicht nur zurück, sondern mahnt, dass die Globalisierung viele Bürger vor Herausforderungen stelle und faire Arbeitsplätze gewahrt werden müssen. Und das geht nur mit guter Qualifikation.

Der Bildungsbegriff sollte sich hier nicht nur auf Kindergarten und Schule beschränken, es sollte um lebenslanges Lernen gehen, aber auch um politische Bildung.

Der Fakten-Check – um in Andrea Nahles' Worten zu sprechen – ist abgeschlossen. Die Informationen liegen auf dem Tisch. Jetzt muss man sie nur noch umsetzen. Die guten Zeiten sollten genutzt werden.