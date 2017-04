Kurz vor der Abstimmung über den Armuts- und Reichtumsbericht im Kabinett hat Bundesarbeitsministerin Nahles eine wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland beklagt.

Das Auffälligste in dem Bericht sei die Lohnspreizung, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Es sei lange Zeit zu wenig unternommen worden, um den Niedriglohnsektor einzudämmen. Deshalb müsse ein Pakt für gerechte Löhne auf den Weg gebracht werden. Nahles forderte zudem mehr Anstrengungen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. "Wir müssen die Leute raus aus dem Bezug von Transferleistungen nehmen". Es sei zwar einiges verändert worden, die Kinder bekämen jetzt mehr Geld. Aber insgesamt sei das zu wenig, und das sei sehr bitter.



Nahles erklärte darüber hinaus, dass es seit der Aussetzung der Vermögenssteuer sehr wenig Daten in Deutschland über Reichtum gebe. Laut dem Bericht verfügen rund zehn Prozent der Haushalte über mehr als die Hälfte des Gesamt-Vermögens in Deutschland.



Der Armuts- und Reichtumsbericht wird alle vier Jahre erstellt. Nach monatelangen Verzögerungen hatten sich das Kanzleramt und Nahles Ende März auf eine Fassung geeinigt.