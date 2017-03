Nicht die Definition von Armut ist das Problem, sondern die Entwicklung. Natürlich kann man sagen, dass weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens immer noch ein ordentliches Geld ist und mit wirklicher Verarmung nicht viel zu tun hat. Aber nicht jeder Sammler von Pfandflaschen, die ich hier in Berlin häufig sehe, lebt auf der Straße. Nein. Doch die meisten leben offenbar so, dass es zu einem normalen Leben nicht mehr reicht und jeder noch so kleine Hinzuverdienst dringend gebraucht wird, um über die Runden zu kommen.

Alle müssten am Aufschwung teilhaben können

Wohl deshalb schämt sich heute auch kaum noch jemand, der in den Mülleimern nach Pfandflaschen sucht. Ist das Bild nicht normal und allgegenwärtig geworden. Schreckt das noch jemanden auf. Wohl kaum. Aber genau das ist doch ein sichtbares Zeichen, wie sehr wir uns alle an die wachsende Armut gewöhnt haben. Und das obwohl die Wirtschaft seit Jahren brummt, die Exportüberschüsse immer neuere Rekorde brechen und die Frühjahrsarbeitslosigkeit den niedrigsten Stand seit zehn Jahren erreicht hat.

Eigentlich dürfte es kaum jemand wirklich schlecht gehen in diesem Land. Eigentlich müssten alle teilhaben können am Aufschwung und dem wirtschaftlichen Erfolg. Aber die Armut ist die Kehrseite der Modernisierung und Globalisierung, die sich mit der Digitalisierung der Wirtschaft möglicherwiese noch verschärfen wird. Denn der wirtschaftliche Erfolg hängt in steigendem Maße von der Qualifikation der Menschen ab.

Das gilt nicht nur für die Experten. Selbst viele Handwerker finden heute oft genug keine ausreichend qualifizierten Bewerber, weil die schulischen Voraussetzungen fehlen. Auf der anderen Seite finden viele Alleinerziehende keinen Job, weil die notwendige Kinderbetreuung fehlt. Kinderbetreuung, Schule und Bildung sind deshalb die Kernfragen, um die sich der Staat kümmern muss, damit die wachsende Armut nicht zur dauernden Armutsfalle wird.

Die Betroffenen profitieren nicht von versprochenen Steuersenkungen

Da tun wir in Deutschland immer noch zu wenig. Zu befürchten ist nur, dass die Bundesregierung mit ihrem noch ausstehenden Armutsbericht das alles wieder schönreden und auf die steigenden Ausgaben im Bildungsbereich verweisen wird. Das hilft den Betroffenen - und wir reden hier über zehn Millionen Menschen - wenig. Sie werden auch von den im beginnenden Wahlkampf versprochenen Steuersenkungen nicht profitieren, da sie ohnehin so gut wie keine Steuern zahlen.

Aber wenn ein großer Teil der Haushaltsüberschüsse in ein Investitionsprogramm für Schulen mit kleinen Klassen und in die Kinderbetreuung fließen würde, dann wäre das ein deutlicher Impuls, um der wachsenden Armut zu begegnen. Das wäre in der langen Frist auch deutlich wirkungsvoller, als die Ruhigstellung der Betroffenen mit höheren sozialen Leistungen. Nur die Qualifizierung weist den Weg aus der Armut. Aber da tut sich Deutschland, trotz aller langwierigen Debatten noch sehr schwer.

Volker Finthammer (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Volker Finthammer, Jahrgang 1963, studierte Politik in Marburg und in Berlin. Nach der Wende erste Radioerfahrungen beim Deutschlandsender Kultur in Ostberlin. Seit 1994 beim Deutschlandradio. Redakteur im Ressort Politik und Hintergrund. Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und in Brüssel. CvD in der Chefredaktion von Deutschlandradio Kultur. Seit September 2016 wieder im Hauptstadtstudio in Berlin mit dem Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialpolitik.