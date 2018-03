Die Kritik am künftigen Bundesgesundheitsminister Spahn wegen seiner Äußerungen zur Armut in Deutschland wächst, auch aus Spahns eigener Partei, der CDU.

Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer kritisierte Spahn im ZDF dafür, dass Menschen, die gut verdienten wie er, versuchten zu erklären, wie man sich mit Hartz IV fühlen sollte. Der Generalsekretär der SPD, Klingbeil, widersprach Spahn ebenfalls im ZDF. Es gebe Bereiche, in denen sichtbar werde, dass es den Menschen trotz Hartz IV nicht gut gehe.



Oppositionspolitiker warfen Spahn Arroganz und Überheblichkeit vor. Dieser hatte gesagt, niemand müsse in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe, und Deutschland habe eines der besten Sozialsysteme der Welt. Grünen-Chef Habeck sagte der "Bild"-Zeitung, Kinder- und Altersarmut, Demütigungen und Existenzängste seien real. Deutschland benötige mehr Würde und Anerkennung und ein Sozialsystem, das Teilhabe garantiere.



Linken-Fraktionschefin Wagenknecht ermahnte Spahn in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", arrogante Belehrungen zu unterlassen. Dass immer mehr ältere Menschen und viele Alleinerziehende auf die Hilfe der Tafeln angewiesen seien, belege, dass der Sozialstaat nicht mehr funktioniere.



Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Schneider, sagte im Deutschlandfunk, der Koalitionsvertrag habe zwar eine Menge richtiger Ansätze. Insgesamt jedoch fehle der "armutspolitische Wurf". Die Menschen wüssten nicht, wie man auskommen könne mit Hartz IV. Man brauche etwa neun bis zehn Milliarden Euro im Jahr zusätzlich, um Bedürftigen Sozialsätze zu zahlen, mit denen sie leben könnten.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.