Die Nationale Armutskonferenz ruft dazu auf, Armut von Frauen in Deutschland nicht länger hinzunehmen.

Sowohl in jungen Jahren als auch im Alter seien Frauen deutlich stärker armutsgefährdet als Männer, teilte das Bündnis in Berlin mit. Die Gründe für die Lage der Frauen seien vielfältig, sagte die Sprecherin der Armutskonferenz, Eschen. So kümmerten sich Frauen um Kinder oder pflegten Angehörige. Zudem seien sie ehrenamtlich aktiv. Laut Eschen bringen sie über die Hälfte mehr Zeit unentgeltlich in die Sorgearbeit ein als Männer. Die Folge seien schlechte Rückkehrchancen in den Beruf, prekäre Arbeitsverhältnisse und eine geringere Rente.