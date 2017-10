Frauen werden in Deutschland nach Angaben der Nationalen Armutskonferenz schneller arm als Männer.

Die Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz, Eschen, sagte in Berlin, Frauen kümmerten sich mehr um Kinder oder pflegten Angehörige. Sie brächten über die Hälfte mehr Zeit unentgeltlich in die Sorgearbeit ein als Männer. Als Dank erhielten sie schlechte Rückkehrchancen in den Beruf und geringere Renten, so Eschen.



Im Durchschnitt hätten Frauen 2016 426 Euro weniger Rente bekommen als Männer. Den Angaben zufolge sind zwei Drittel der ausschließlich geringfügig Beschäftigten in Deutschland weiblich. Da die Politik an einem Familienmodell orientiert sei, das einen Haupternährer und eine Zuverdienerin vorsehe, würden Frauen aus dem regulären Arbeitsmarkt in prekäre Beschäftigungsverhältnisse gedrängt.