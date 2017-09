Enrico Onofris Karriere begann mit seinem Engagement als Konzertmeister von Jordi Savalls Capella Real, weitere Stationen waren Concentus Musicus Wien, Ensemble Mosaiques, Concerto Italiano und schließlich Il Giardino Armonico.

Das, was ihm als Geiger besonders am Herzen liegt, ist die oft wenig bekannte virtuose solistische Musik des frühen 17.Jahrhunderts. Es war eine Zeit, in der sich die Instrumente der Violinfamilie von ihrer Funktion als bloße Begleiter des Gesangs befreiten und selbst zur ‚Stimme‘ wurden.

La Voce nel Violino

Virtuose Violinsonaten des frühen 17.Jahrhunderts von Marco Uccelini, Giovanni Battista Fontana, Biagio Marini u.a.

Ensemble Imaginarium

Leitung und Violine: Enrico Onofri

Aufnahme vom 16. Juni aus dem Residenzschloss, Steinerner Saal