Der deutsch-französische Sender Arte will die 90-minütige Doku "Auserwählt und ausgegrenzt - Der Hass auf Juden in Europa" nicht zeigen. Der WDR hatte im Auftrag von Arte die Redaktion für den Film inne, will die Doku aber ebenfalls nicht ausstrahlen.

Autor weist Vorwürfe zurück

Dass der Film nicht ausgewogen sei, bestritt der Autor des Films, Joachim Schröder, im Gespräch mit @mediasres. "Wir haben viele Stimmen. Wir haben viele antisemitische Stimmen und wir haben viele Expertenstimmen und wir haben Stimmen von Opfern. Ich weiß gar nicht, was der Vorwurf soll", sagte Schröder. Zudem habe die für Arte zuständige WDR-Redakteurin den Film abgenommen. Er habe den Eindruck, dass man nicht mehr projüdisch berichten könne.

Vom Konzept abgewichen

Arte teilte unserer Redaktion mit, dass der Film unter anderem über das Erstarken des Antisemitismus in Norwegen, Großbritannien, Ungarn und Griechenland hätte berichten sollen. Anfang 2017 habe Arte aber festgestellt, "dass der Film, der sich hauptsächlich auf den Nahen Osten konzentriert und in keiner Weise die vier genannten Länder behandelt, nicht dem angemeldeten Programmvorschlag entsprach".

Die Autoren waren für den 90-Minüter mehrere Monate unter anderem in Deutschland, Frankreich, Israel und Gaza unterwegs. Dass der fertige Film vom ersten Exposé abgewichen sei, sei völlig klar, sagte Filmautor Joachim Schröder. "Ein 90-minütiger Dokumentarfilm lebt auch von den Erkenntnissen der Recherche und die stehen meist zum Zeitpunkt der Einreichung nicht fest", sagte Schröder.