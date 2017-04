Naturschützer haben damit begonnen, Nashörner von Südafrika nach Botswana umzusiedeln.

Die Organisatoren sagten der Deutschen Presse-Agentur, die ersten zwölf Tiere hätten den Transport per Lastwagen und Flugzeug gut überstanden. Der Verein "Nashörner ohne Grenzen" will mindestens 100 Breitmaulnashörner nach Botswana bringen, um sie vor der Wilderei in Südafrika zu schützen.