In Madrid berät die spanische Regierung über konkrete Maßnahmen, um weitere Unabhängigkeitsbestrebungen der Region Katalonien zu verhindern.

Ministerpräsident Rajoy und sein Kabinett erwägen Schritte auf Basis des Verfassungsrechts nach Artikel 155, die bis hin zu einer Auflösung der katalanischen Regionalregierung sowie Neuwahlen reichen könnten. Der Artikel 155 kam seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 noch nie zur Anwendung.



Spaniens König Felipe der Sechste bezeichnete die Unabhängigkeits-Bestrebungen Kataloniens gestern Abend in einer Rede als "inakzeptabel". In Oviedo sagte er, Katalonien werde auch in Zukunft ein Teil von Spanien bleiben.