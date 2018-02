In Aserbaidschan hat Staatschef Alijew die Präsidentenwahl um ein halbes Jahr vorverlegt.

Als Termin legte er per Dekret den 11. April fest. Ursprünglich war die Wahl für Mitte Oktober geplant. Mehrere Oppositionsgruppen kündigten an, die Abstimmung zu boykottieren. Sie werfen Alijew vor, den Wahlkampf absichtlich zu verkürzen. Der 56-Jährige regiert Aserbaidschan seit 2003 autoritär. Zuvor war sein Vater Staatschef der ehemaligen Sowjetrepublik am Kaspischen Meer.

