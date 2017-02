Aserbaidschan Staatschef Alijew ernennt Ehefrau zur Vize-Präsidentin

Der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew (dpa / picture alliance / Alexey Kudenko)

Der Staatschef von Aserbaidschan, Alijew, hat seine Ehefrau zur Vizepräsidentin ernannt.

Ein entsprechendes Dekret wurde heute in der Hauptstadt Baku veröffentlicht. Die 52jährige Mehriban Alijewa ist seit 2005 bereits Abgeordnete der Regierungspartei. Oppositionsführer Gamba kritisierte, damit werde die schon zu Sowjetzeiten begonnene Herrschaft der Alijew-Familie zementiert. - Durch eine Verfassungsänderung im vergangenen Jahr wurde eine Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten von fünf auf sieben Jahre beschlossen. Auch das Mindestalter für Präsidenten wurde abgeschafft. Die Opposition befürchtet, dass Alijew so dafür sorgen will, dass seine Kinder seine Nachfolger werden.