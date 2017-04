Sie bereitet uns auf die Vorstellung eines Planeten ohne Menschen vor, denn wie man von Anthropozän-Forschern weiß, werden wir uns an diesen Gedanken gewöhnen müssen. Dass der Mensch seit der Neuzeit Einfluss auf Erdatmosphäre und Stratigraphie nimmt, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Wie katastrophal die Folgen für das Leben des Menschen auf der Erde sein werden, hat er dagegen selbst in der Hand. Doch anstatt radikale Maßnahmen zu ergreifen, schwankt er zwischen Panik und Gleichgültigkeit. In "The Force of Things" baut Ashley Fure ein System von sinnlich erfassbaren Kausalketten aus Kraft und Materie und versucht so, dieses fatale Phänomen zu verstehen.