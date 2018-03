Nepals Präsidentin Bidhya Devi Bhandari bleibt an der Spitze des Himalayastaats.

Die Abgeordneten des Parlaments in Kathmandu wählten die 56-Jährige der Vereinigten Marxistisch-Leninistischen Partei mit großer Mehrheit erneut zur Präsidentin. Sie ist seit Oktober 2015 erste Frau an der Staatsspitze Nepals. Vorher war sie knapp zwei Jahre lang Verteidigungsministerin. Als Präsidentin hat sie in Nepal hauptsächlich repräsentative Funktionen.

