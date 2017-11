US-Präsident Trump ist im Rahmen seiner Asien-Reise in Südkorea eingetroffen.

Er landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Osan. Zunächst wird er mit in Südkorea stationierten US-Soldaten zusammentreffen. Danach wird er zu politischen Gesprächen nach Seoul weiterreisen. Im Mittelpunkt der Beratungen wird das nordkoreanische Atomprogramm stehen.



Zuvor hatte Trump von Japan aus per Twitter die Festnahmen etlicher Prinzen und Würdenträger in Saudi-Arabien begrüßt. Er habe großes Vertrauen in König Salman und den Kronprinzen Saudi-Arabiens, denn sie wüssten genau, was sie tun. Die saudischen Behörden hatten am Wochenende elf Prinzen und 38 vormals hochrangige Regierungsmitglieder und Geschäftsleute inhaftiert. Offiziell wurde dies als Teil einer Kampagne gegen Korruption dargestellt. Beobachter sehen darin aber auch den Versuch von Kronprinz Mohammed bin Salman, seine Macht zu festigen.