US-Präsident Trump setzt auf die Unterstützung Russlands bei der Lösung des Konflikts mit Nordkorea.

Er stellte ein mögliches Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im vietnamesischen Da Nang in Aussicht. Er wolle Putins Hilfe beim Thema Nordkorea, sagte Trump. Der US-Präsident traf auf seiner zweiwöchigen Asienreise zunächst in Japan ein. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Yokota wurde er von mehreren hundert amerikanischen und japanischen Soldaten empfangen. Kein Diktator und kein Regime sollten die USA unterschätzen, sagte Trump, bevor er zu einer ersten Zusammenkunft mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe nach Tokio weiterreiste.



Weitere Stationen der Asien-Reise des US-Präsidenten, der von der First Lady begleitet wird, sind Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen.