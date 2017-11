Zum Auftakt seiner Asien-Reise ist US-Präsident Trump in Japan eingetroffen.

Nach seiner Ankunft auf dem US-Militärstützpunkt Yokota in der Nähe der Hauptstadt Tokio hob Trump die Stärke der amerikanischen Streitkräfte in Asien hervor. Sein Land könne jeglichen Bedrohungen in der Region entgegentreten, betonte der Präsident. Die zweiwöchige Reise Trumps steht im Zeichen wirtschaftlicher Abkommen, aber auch des Konflikts mit Nordkorea. Erste politische Gespräche sind für morgen mit dem japanischen Regierungschef Abe geplant. Trump traf ihn bereits heute zum Mittagessen und Golfspiel.