Asien UNO warnt vor zunehmendem Elektroschrott

Alte Kabel in der Elektroschrotttonne (imago stock&people)

Die UNO warnt vor den Folgen des zunehmenden Elektroschrotts in Asien.

Der Gerätemüll stelle eine zunehmende Gefahr für Umwelt und Gesundheit dar, heißt es in einer Studie der Universität der Vereinten Nationen. Demnach nahm die Menge an Elektroschrott in Asien binnen fünf Jahren um 63 Prozent zu. Am größten sei das Problem in Hongkong, Singapur, Taiwan und China. Gründe für den massiven Anstieg sind dem Bericht zufolge unter anderem das höhere Einkommen, das geänderte Konsumverhalten und der illegale weltweite Handel mit Müll. Die Urheber der Studie forderten, die meisten Länder in der Region müssten ihre Methoden für Abfallbeseitigung und Recycling verbessern.