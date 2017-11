US-Präsident Trump ist zum Auftakt einer fast zweiwöchigen Asien-Reise in Japan eingetroffen. Die Präsidentenmaschine "Air Force One" landete auf dem Flughafen des US-Stützpunkts in Yokota.

In der Armeebasis sagte Trump vor Soldaten, solange er Präsident sei, würden die Streitkräfte stets die nötigen Ressourcen erhalten, damit sie ihre Aufgaben erledigen und siegen könnten. Trump will anschließend in Tokio den japanischen Regierungschef Abe zu einer Golfrunde treffen. Formelle Gespräche der beiden sind für morgen vorgesehen. Dabei dürfte die Krise um Nordkorea ein zentrales Thema sein. Weitere Stationen Trumps sind Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen.



Während seines Fluges nach Japan sagte Trump vor Journalisten, er wolle im Rahmen seiner Reise auch den russischen Präsidenten Putin treffen. Er wolle dessen Hilfe in der Nordkorea-Krise. Denkbar wäre eine solche Zusammenkunft am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im vietnamesischen Da Nang.