US-Außenminister Tillerson wird heute auf der letzten Station seiner Asienreise in Peking erwartet.

Während des zweitägigen Besuchs soll er zunächst mit seinem Amtskollegen Wang Yi zusammenkommen. Wie schon zuvor in Südkorea und Japan wird auch das Treffen in China aller Voraussicht nach im Zeichen wachsender Spannungen mit Nordkorea stehen. Peking hatte vorgeschlagen, Pjöngjang solle seine Aktivitäten im Raketen- und Atomprogramm aussetzen. Im Gegenzug sollten die USA und Südkorea ihre Militärmanöver einstellen. Daneben stößt sich China an Plänen der USA, in Südkorea Abwehrraketen zu stationieren.