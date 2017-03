US-Außenminister Tillerson wird heute auf der letzten Station seiner Asienreise in Peking erwartet.

Während des zweitägigen Besuchs in China wird er zunächst mit seinem Amtskollegen Wang Yi zusammenkommen. Wie schon zuvor in Südkorea und Japan dürfte der Konflikt mit Nordkorea das beherrschende Thema sein. Tillerson hatte angesichts der wachsenden Spannungen auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. China dagegen forderte alle Parteien zum Einlenken auf. Der Vorschlag Pekings sieht vor, dass Pjöngjang seine Aktivitäten im Raketen- und Atomprogramm aussetzt und die USA und Südkorea im Gegenzug ihre gemeinsamen Militärmanöver einstellen. - Nordkorea hatte zuletzt am Montag vergangener Woche erneut einen Raketentest durchgeführt.