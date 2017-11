Zum Auftakt seiner zweiwöchigen Asien-Reise hat US-Präsident Trump Drohungen in Richtung Nordkorea gesandt.

Kein Diktator und kein Regime dürfe die USA unterschätzen, sagte Trump vor US-Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Yokota in Japan. Anschließend reiste Trump weiter in die Hauptstadt Tokio, um dort mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe eine Partie Golf zu spielen. Formelle Gespräche der beiden sind für morgen vorgesehen. Dabei dürfte die Krise um Nordkorea ein zentrales Thema sein. Weitere Stationen Trumps sind Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen.



Während seines Fluges nach Japan erklärte Trump vor Journalisten, er hoffe, im Rahmen seiner Reise auch den russischen Präsidenten Putin zu treffen. Er wolle dessen Hilfe in der Korea-Krise. Denkbar wäre eine solche Zusammenkunft am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im vietnamesischen Da Nang.