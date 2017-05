Das Gletscherwasser deckt im Sommer den Bedarf von rund 136 Millionen Menschen. 23 Kubikkilometer davon fließen jeden Sommer in die großen Ströme wie Indus und Aral und sorgen dafür, dass flussabwärts auch in der Trockenzeit Nahrung und Energie produziert werden kann. Der Gletscherforscher Dr. Tobias Bolch von der Universität Zürich hat die Analyse seines Fachkollegen Hamis Pritchard vom British Antarctic Survey in "Nature" kommentiert. Ralf Krauter hat ihn gefragt, was das Spannende an dieser neuen Studie ist.