Ein Londoner Gericht entscheidet heute über die Umstände des Haftbefehls gegen Wikileaks-Gründer Assange.

Die Anwälte des 46-Jährigen wollen erreichen, dass der britische Haftbefehl komplett aufgehoben wird. Dagegen hatte sich das Gericht bereits Anfang Februar ausgesprochen. Nun geht es um die Einzelheiten des Verfahrens und um die Frage, ob eine Verhaftung Assanges im Interesse Großbritanniens ist. Assange hatte sich 2012 dem Zugriff der britischen Justiz entzogen, indem er in der ecuadorianischen Botschaft Asyl beantragte. Inzwischen hält er sich seit fast sechs Jahren in der diplomatischen Vertretung in London auf und hat auch die Staatsbürgerschaft Ecuadors.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.