Luxemburgs Außenminister Asselborn hat die Einstellung der osteuropäischen EU-Länder und Österreichs zur Flüchtlingspolitik kritisiert.

Die Grenzen zu schließen sei Populismus, sagte Asselborn im Deutschlandfunk. Er warf den Visegrad-Staaten und Österreich vor, sich von den Ländern am Rande der EU zu entsolidarisieren. Man könne zwar den Brenner schließen, nicht aber die Außengrenzen der EU, außer man lasse die Menschen ertrinken oder erschieße sie im Wasser. Die Herausforderungen der Flüchtlingspolitik hätten eine europäische Dimension, darum müsse auch die Lösung eine europäische sein.



Mit Blick auf die Kontroverse um die Rechtsstaatlichkeit in Polen äußerte Asselborn die Befürchtung, dass der Artikel 7 angewandt werden müsse - was am Ende einen Stimmrechtsentzug für Polen bedeuten könnte. Er wandte sich aber dagegen, die europäischen Finanzhilfen als Druckmittel einzusetzen. Wenn die EU das mache, sei sie auf einem ganz schlechten Weg, so der Außenminister.

