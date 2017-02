Astana Rebellen vor Syriengesprächen wenig optimistisch

Das Archivbild entstand bei den Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana im Januar. (AFP / Kirill Kudryavtsev)

In der kasachischen Hauptstadt Astana haben die neuen Gespräche über den Bürgerkrieg in Syrien begonnen.

Daran sind neben Vertretern von Regierung und Opposition auch Russland, der Iran und die Türkei beteiligt. Ein Sprecher der Rebellen sagte vor dem Treffen, eine Annäherung sei nur dann möglich, wenn sich die humanitäre Lage in Syrien bessere und die Waffenruhe im ganzen Land eingehalten werde. Die mit dem Regime verbündete Regierung in Moskau sei aber offensichtlich nicht ernsthaft bereit, dem syrischen Volk etwas anzubieten. Machthaber Assad betonte im Interview mit französischen Medien, seine Regierung sei entschlossen, das ganze Land wieder unter ihre Kontrolle zu bringen.



Ein erstes Treffen in Astana im Januar hatte keine Annäherung der Konfliktparteien gebracht.