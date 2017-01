Astana Russland lädt USA zu Syrien-Konferenz ein

Der russische Außenminister Sergei Lawrow. (picture alliance / dpa / Karpov Sergei)

Der russische Außenminister Lawrow hat den künftigen US-Präsidenten Trump zur Syrien-Friedenskonferenz in die kasachische Hauptstadt Astana eingeladen.

Er setze darauf, dass mit Trump eine bessere Zusammenarbeit möglich sei als mit dem amtierenden Präsidenten Obama, sagte Lawrow in Moskau. In erster Linie solle es bei der Konferenz darum gehen, die brüchige Waffenruhe in Syrien abzusichern. Die Feuerpause trat am 30. Dezember in Kraft. Die Gespräche in Astana finden am nächsten Montag statt, drei Tage nach der Amtsübergabe in Washington. Sie wurden von Russland, der Türkei und dem Iran initiiert.