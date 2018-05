Forscher haben erstmals einen Asteroiden identifiziert, der dauerhaft in unser Sonnensystem eingewandert ist.

Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur ist der Brocken mit der Katalognummer 2015 BZ509 eine Art "kosmischer Geisterfahrer". Er bewege sich ungefähr auf der Umlaufbahn des Planeten Jupiter um unsere Sonne, kreise aber in entgegengesetzter Richtung zu fast allen anderen Himmelsobjekten unseres Systems. Die Forscher haben ihre Analysen im britischen Fachblatt "Monthy Notices of the Royal Astronomical Society: Letters" vorgestellt.



Im vergangenen Jahr hatten Astronomen einen Asteroid aus einem fernen Sonnensystem beim Durchflug beobachtet. Er war aber danach wieder entschwunden. Die Forscher betonen, 2015 BZ509 sei dagegen das erste bekannte Beispiel für ein Himmelsobjekt aus einem anderen Sonnensystem, das von unserer Sonne eingefangen worden sei. Wie er dazu kam, sich auf Jupiters Umlaufbahn in diese Richtung zu bewegen, sei bislang ein Rätsel.

