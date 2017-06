Astronomie und Raumfahrt in Europa Weltraumforschung der ESO und ESA

In Europa gibt es zwei große Organisationen, die sich mit dem Weltraum befassen: die Europäische Südsternwarte ESO mit Hauptquartier in Garching und die Europäische Weltraumorganisation ESA mit Sitz in Paris. ESO und ESA kümmern sich in Europa um das Universum: vom Boden aus und im Weltraum.

Von Dirk Lorenzen