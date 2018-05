In der Asylentscheid-Affäre des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Bamf, schreiben Mitarbeiter Behördenchefin Cordt eine Mitschuld zu.

Die Vorsitzenden des Gesamtpersonalrats sagten der "Süddeutschen Zeitung", viele Bamf-Mitarbeiter hätten kein Verständnis dafür, dass es offenbar am Willen zur Aufklärung und für nötige Konsequenzen fehle. Cordt möge klarstellen, dass für die Kritik an der Arbeit der Behörde nicht die Mitarbeiter verantwortlich seien. Zuvor hatte der Personalrats-Vorsitzende Scheinost auch Cordts Vorgänger Weise kritisiert. In der Flüchtlingskrise 2015/2016 sei der Druck auf die Asylentscheider groß gewesen, möglichst schnell den Berg von Anträgen abzuarbeiten. Weise wies das zurück.



Heute soll neben Bamf-Chefin Cordt auch Bundesinnenminister Seehofer vor dem Innenausschuss des Bundestages Auskunft geben. Seehofer bekommt Rückendeckung vom innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Middelberg. Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Seehofer selbst habe größtes Interesse an einer gut funktionierenden Flüchtlingsbehörde, um bessere Ergebnisse in der Asylpolitik zu liefern.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.