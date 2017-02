Asyl Altmaier will zügig abschieben

Kanzleramtsminister Peter Altmaier. (imago / Xinhua)

Kanzleramtsminister Altmaier erwartet für dieses Jahr einen Rekord an Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber.

Der CDU-Politiker sagte der Bild am Sonntag, 2016 seien etwa 700.000 Asylanträge entschieden und davon fast 300.000 abgelehnt worden. Diese Personen wolle man zügig zurückführen, sonst leide die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates.



Altmaier, der auch Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung ist, unterstützt den Vorschlag von Bundesinnenminister de Maizière, Ausreisezentren für abgelehnte Asylbewerber einzurichten. Den von Schleswig-Holstein verhängten Abschiebestopp für Afghanen kritisierte er. In Afghanistan gebe es sehr wohl Städte und Regionen, in denen Rückkehrer in Sicherheit leben könnten, sagte der Kanzleramtsminister.