Bei der geplanten Reform der Asylpolitik von Innenminister Seehofer gibt es offenbar noch Abstimmungsbedarf. Die für morgen geplante Präsentation werde abgesagt, teilte das Ministerium mit. In Medienberichten hieß es, Bundeskanzlerin Merkel und Seehofer müssten "noch einige Punkte besprechen".

Seehofers Plan sieht vor, dass Flüchtlinge ohne Papiere an der Grenze zu Deutschland abgewiesen werden sollen. Das hätte Konsequenzen für das Nachbarland Österreich. Auch in der CDU gibt es Einwände. Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, das Problem könne nicht durch nationale Alleingänge gelöst werden. Sie wies darauf hin, dass die Bundeskanzlerin morgen mit ihrem österreichischen Kollegen Kurz über die Angelegenheit beraten werde.

