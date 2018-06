Vor dem morgigen EU-Sondertreffen zur Flüchtlingspolitik hat Österreich für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen geworben.

Bundesminister Blümel sagte im Deutschlandfunk, die Lösung der Migrationskrise könne nicht in erster Linie darin liegen, zuerst über die Verteilung der Flüchtlinge zu sprechen. Der ÖVP-Politiker warb zudem für sogenannte sichere Zentren, wo Schutzsuchende versorgt und deren Anspruch auf Asyl geprüft werden könne. Das Modell gebe es bereits an anderen Orten auf der Welt und sei erprobt. Als Beispiel nannte er Australien. Allerdings brauchte es maßgeschneiderte europäische Lösungen, betonte Blümel. Es dürfe nicht sein, wenn man in Nordafrika ein Boot besteige, dass das automatisch das Ticket nach Europa sei. Zur Frage einer möglichen Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze meinte Blümel, wenn Deutschland diesen Weg gehe, dann werde auch Österreich diesen Weg gehen müssen. Es werde dann de-facto einen Domino-Effekt geben, wie es auch im Jahr 2015 bei der Schließung der West-Balkan-Route passiert sei.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.