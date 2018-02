Menschenrechtsorganisationen kritisieren den offenbar für heute geplanten neuerlichen Abschiebeflug nach Afghanistan.

Pro Asyl erklärte, dies sei unverantwortlich. Die jüngsten internationalen Berichte zeigten, dass Afghanistan zerfalle. Mehr als 10.000 zivile Opfer in einem Jahr und Anschläge selbst in der hoch gesicherten Hauptstadt Kabul seien Beleg für die Eskalation. Ähnlich äußerte sich der Bayerische Flüchtlingsrat. Er befürchtet, dass Menschen an Bord sein könnten, die weder Straftäter noch Gefährder oder Identitätsverweigerer seien. Nach Angaben des Flüchtlingsrats soll das Flugzeug am Abend von München aus nach Kabul starten.



Einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zufolge ist die Zahl der nicht zustandegekommenen Abschiebungen per Flugzeug im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Es handele sich um 981 Fälle und damit nahezu doppelt so viele wie im vorausgegangenen Jahr. Gründe seien unter anderem ärztliche Atteste der Betroffenen sowie die Weigerung der Herkunftsländer, sie aufzunehmen.

