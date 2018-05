Nach dem Asylkandal in Bremen überprüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offenbar 13 weitere Außenstellen. Wie die Zeitung "Bild am Sonntag" berichtet, sollen diese aufgefallen sein, weil es bei der Bearbeitung von Asylanträgen im Vergleich zu anderen Dienststellen Abweichungen nach oben oder unten gegeben habe.

Insgesamt sollen demnach 8.000 Anträge noch einmal geprüft werden. Im April war bekannt geworden, dass die frühere Leiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen in rund 1.200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll.



Laut den Zeitungen der Funke-Mediengruppe hat das BAMF zudem Dometscher-Schulungen auf den Weg gebracht. Grund dafür soll Kritik an mangelnder Ausbildung vieler Übersetzer sein, die eine wichtige Rolle bei der Entscheidung von Aslylverfahren spielten. Vor kurzem hatte das Bundesamt die Zusammenarbeit mit mehr als 2.000 Dometschern beendet.

