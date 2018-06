Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Weber ist zuversichtlich, dass im Unionsstreit um die Asylpolitik eine Einigung zustande kommt. Er gehe davon aus, dass ein gemeinsamer Weg gefunden werde, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen".

Die CSU sei und bleibe Europapartei und werde das mit ihrem Vorstandsbeschluss morgen klar zum Ausdruck bringen. Weber, der auch Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament ist, betonte, auch seine Partei wolle eine europäische Lösung der Migrationsherausforderung. - Der CSU-Vorstand will morgen beschließen, dass Asylsuchende, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden, künftig an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden.



Seit dem frühen Abend berät die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, mit der engsten Führungsspitze über den Streit in der Union. An dem Treffen nehmen neben Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer die Ministerpräsidenten Bouffier, Laschet und Günther teil. Bestätigt wurden Berichte, wonach Merkel mit mehreren EU-Staaten und der Kommission über eine europäische Lösung verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.