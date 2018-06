Im Unions-Streit um die Asylpolitik wird CDU-intern weiter beraten.

Die Parteivorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, hat einen Teil der engsten Führungsspitze zu einem Treffen nach Berlin eingeladen. Daran nehmen neben Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer auch die Ministerpräsidenten Bouffier, Laschet und Günther, teil. Derweil bestätigte ein Regierungssprecher Berichte, wonach Merkel mit mehreren EU-Staaten und der Kommission über eine europäische Lösung verhandelt. Die CSU wies unterdessen Meldungen zurück, wonach sie Merkel dafür eine letzte Zwei-Wochen-Frist einräumen will. Ende des Monats findet der EU-Gipfel statt.



Die CDU-Vorsitzende steht unter wachsendem Druck der Schwesterpartei. Deren Vorstand will morgen beschließen, dass Asylsuchende, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden, künftig an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Das Vorhaben müsste von Bundesinnenminister Seehofer gegen den Willen Merkels angeordnet werden.

