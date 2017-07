Die Bundesregierung versteht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum EU-Asylrecht als Unterstützung für ihre Politik.

Aus dem Innenministerium in Berlin hieß es, man sehe sich in der Auffassung bestätigt, dass die sogenannte Dublin-Verordnung grundsätzlich auch in einer Ausnahmesituation Gültigkeit habe. Dies habe man im Regierungshandeln auch immer zugrunde gelegt.