Asylverfahren beschäftigen zunehmend die Bundesverfassungsrichter und stellen diese vor neue Herausforderungen.

Während in früheren Jahren die Zahl entsprechender Verfassungsbeschwerden zwischen 67 und 123 gelegen habe, sei sie 2017 auf 399 gestiegen, sagte Gerichtspräsident Voßkuhle beim Jahrespresseempfang in Karlsruhe. Sorge bereite, dass mit einer weiteren Zunahme gerechnet werden müsse. Wegen des hohen Zeitdrucks stellten die Verfahren eine besondere Belastung der Verfassungsrichter dar. Darunter seien auch eine Reihe von Eilverfahren gegen Abschiebungen, in denen innerhalb weniger Stunden über die Rechtmäßigkeit entschieden werden müsse. Bisweilen fehlten den Richtern dabei wichtige Grundlagen, kritisierte Voßkuhle. So warteten sie beispielsweise seit einem dreiviertel Jahr auf wichtige Informationen vom Auswärtigen Amt zur Lage in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.