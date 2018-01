Im vergangenen Jahr haben deutlich weniger Menschen in Deutschland Asyl beantragt als im Vorjahr.

2017 habe es gut 186.000 neue Anträge gegeben, gab Bundesinnenminister de Maizière in Berlin bekannt. Im Jahr zuvor seien es rund 280.000 gewesen. Im Jahr 2015 lag die Zahl bei 890.000. Die größte Gruppe von Asylbewerbern stammte aus Syrien, gefolgt vom Irak, Afghanistan und Eritrea. Rund 8.000 Menschen aus der Türkei suchten Schutz in Deutschland.



Deutlich gesunken ist auch die Zahl der noch nicht abgearbeiteten Altfälle. Sie ging von Anfang 2017 bis zum Jahresende von 433.000 auf 68.000 zurück. Hier habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schnell und gut gearbeitet, betonte der CDU-Politiker.



Die Rückstände in der Bearbeitung der Asylanträge seien drastisch abgebaut worden. Durch Personalaufstockung und organisatorische Veränderungen sei es gelungen, erfolgreich umzusteuern. Damit könne sich das Bamf nun den Aufgaben der Zukunft zuwenden.

