Bremens Innensenator Mäurer hat in der Korruptionsaffäre beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge scharfe Kritik geäußert - vor allem am Bundesinnenministerium.

Der SPD-Politiker sagte in einer Aktuellen Stunde in der Bremischen Bürgerschaft, die Kommunikation seitens des Bundes sei eine Katastrophe. Nach einem Bericht des Bremer Weser-Kuriers erkundigte sich das Land Bremen laut Mäurer sowohl in Berlin als auch beim Bundesamt nach den hohen Anerkennungszahlen bei Flüchtlingen in der Stadt. Man habe aber stets die Antwort erhalten, dass alles rechtens sei.



In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle des BAMF. Sie soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1.200 Menschen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt waren.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.