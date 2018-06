In der Affäre um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kommt nun auch aus der Union die Forderung nach Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Der CDU-Politiker Amthor sagte im Deutschlandfunk, ein solches Gremium biete die Chance, mit Verschwörungstheorien etwa von Seiten der AfD zu der Affäre aufzuräumen.

Auch die Union sollte sich offen zeigen und über einen Untersuchungsauftrag reden, sagte Amthor im DLF (Audio-Link). Damit könne man Vertrauen zurückgewinnen und auch dem Eindruck entgegentreten, dass man etwas zu verbergen habe. Amthor kritisierte zugleich Äußerungen von SPD und FDP. Statt ein rückwärtsgewandtes Scherbengericht zu veranstalten, müsse eine rasche Aufklärung im Fokus stehen. Sofortmaßnahmen seien jetzt das Wichtigste.



Die FDP will heute ihren Antrag für einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Der Bundestag soll darüber am Donnerstag beraten. Auch die AfD fordert einen Untersuchungsausschuss. Die SPD lehnt das bisher ab. SPD-Chefin Nahles sagte im ARD-Fernsehen, sie halte einen solchen Ausschuss zum jetzigen Zeitpunkt nicht für notwendig. Erst einmal sei Bundesinnenminister Seehofer am Zug.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.