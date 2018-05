In Bremen beraten Vertreter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sowie mehrerer Innenministerien über die Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide.

An dem Treffen nimmt auch die Präsidentin des BAMF, Cordt, teil. Sie kündigte an, sich erst in der kommenden Woche im Innenausschuss des Bundestages öffentlich zu äußern.



Die Bremer Außenstelle des Bundesamts soll bis 2016 mindestens 1.200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben. Das BAMF und das Bundesinnenministerium haben in diesem Zusammenhang die Überprüfung tausender Verfahren angeordnet, auch außerhalb Bremens. Zudem darf die Außenstelle vorerst keine Asylentscheidungen mehr treffen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.