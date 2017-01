Asylanträge Deutschland EU-weit Spitzenreiter

Eurostat Verwaltungsgebäude in Luxemburg.

In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen 2016 mehr Asylanträge gestellt worden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen.

Das geht aus Daten des Statistischen Amts der Europäischen Union hervor, die der Zeitung "Die Welt" vorliegen. In der gesamten EU gingen demnach 988.000 Anträge ein. Zwei Drittel davon entfielen auf die Bundesrepublik. In Deutschland wurde auch über die meisten Asylanträge entschieden. Dem Bericht zufolge waren es rund 420.000 von EU-weit 756.000 erstinstanzlichen Bescheiden. Mit deutlichem Abstand folgen Italien und Frankreich.