Der designierte Bundesinnenminister Seehofer hat einen "Masterplan" für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen angekündigt.

Dafür werde er sich sofort nach der Amtsübernahme mit allen Mitarbeitern und den nachgeordneten Behörden zusammensetzen, sagte er der "Bild am Sonntag". So müsse die Zahl der Rückführungen deutlich erhöht werden. Besonders bei Straftätern und Gefährdern unter Asylbewerbern müsse man härter durchgreifen, erklärte der CSU-Vorsitzende weiter. Deutschland wolle weltoffen und liberal bleiben. Gehe es aber um den Schutz der Bürger, brauche man einen starken Staat.



Des Weiteren stellte Seehofer der Polizei eine optimale technische Ausstattung in Aussicht. Nötig sei eine wirksame Videoüberwachung an - Zitat - "allen Brennpunkten" im Land.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.